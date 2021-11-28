Число пострадавших на шахте в Кузбассе возросло до 76

Количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса. Там уточнили, что 60 находятся в условиях стационара, еще 12-ти пострадавшим помощь оказывается на дому.

«По состоянию на 12:00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно», - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней степени тяжести, еще 46 - в удовлетворительном.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром в четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, включая пять горноспасателей. В регионе объявлен траур по погибшим.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Накануне были арестованы директор шахты и его заместители, начальник участка и сотрудники Ростехнадзора.