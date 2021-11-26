Москвичи скорбят по погибшим в шахте «Листвяжная»

Жители столицы несут цветы в память о погибших в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Стихийный мемориал развернули возле представительства Кузбасса при правительстве РФ.

Авария произошла 25 ноября. По предварительным данным, на месте катастрофы произошло возгорание. В шахте на тот момент находились 285 горняков. Спасатели эвакуировали 239 человек. Сначала сообщалось о 52 погибших. Позже был обнаружен живым спасатель МЧС Александр Заковряжный.

В ходе следственных действий по делу задержаны директор шахты, его заместитель, а также начальник участка. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.