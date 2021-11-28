Московский «Спартак» выразил соболезнования родным Градского

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста России, певца Александра Градского. Об этом сообщили в пресс-службе команды.





«Александр Борисович был преданным болельщиком "Спартака". Выражаем соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.

Градского не стало на 73-м году жизни. Он скончался в воскресенье, 28 ноября. Известно, что 26 ноября певца госпитализировали с подозрением на инсульт.



Александр Градский — один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Не один год музыкант принимал участие в качестве наставника в популярном шоу «Голос», начиная с самого первого его выпуска в 2012 году. При этом в первых трех сезонах в программе побеждали участники именно его команды. Также он был руководителем театра «Градский Холл».