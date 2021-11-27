Названа возможная причина взрыва на шахте в Кузбассе

По данным СМИ, в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана.

«Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы», - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет.



Авария произошла 25 ноября. По предварительным данным, на месте катастрофы произошло возгорание. В шахте на тот момент находились 285 горняков. Сначала сообщалось о 52 погибших. Позже был обнаружен живым спасатель МЧС.

В ходе следственных действий по делу задержаны директор шахты, его заместитель, а также начальник участка. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.