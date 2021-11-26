Выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев узнал о состоянии здоровья спасателя МЧС Александра Заковряжного, которого нашли живым после трагедии в шахте «Листвяжная». Глава региона связался с ним по телефону.

«Я чувствую себя хорошо. Здесь квалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал, буквально всего меня обследовали, назначили лечение. Действительно, наша медицина на мировом уровне», - рассказал Заковряжный.

Кроме того, сам Цивилев выразил гордость за спасателя и заявил, что его случай стал буквально чудесным, он привнес много позитива, по словам губернатора, на фоне сложившейся трагедии.

Ранее первичные данные проб воздуха в шахте «Листвяжная» показали ухудшение внутри станции. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.