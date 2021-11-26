В стране и мире Первичные данные проб воздуха в шахте «Листвяжная» показали ухудшение внутри станции Кира Карон На данный момент к месту взрыва доставлена буровая машина. © Фото: Александр Патрин, РИА Новости Читайте нас на: В Кемеровской области в шахте сняли первичные данные проб воздуха. Они показали, что ситуация внутри нее продолжит ухудшаться. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.



Отмечается, что на шахту доставлена буровая машина для доступа к месту взрыва и его охлаждению, передает ТАСС.



Напомним, сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября. В шахте на тот момент находилось 285 горняков. Спасатели эвакуировали 239 человек. По последним уточненным данным, 51 человек погибли.



В ходе следственных действий по делу о возгорании в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были задержаны три человека. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, задержаны директор шахты и его заместитель, а также начальник участка.



На данный момент проводятся следственные действия, в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика