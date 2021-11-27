В Италии и ФРГ сообщили о первых случаях заражения омикрон-штаммом

Согласно информации прессы, на территории Италии сообщили об обнаружении первого пациента, инфицированного новой вариацией COVID-19 - штаммом «омикрон». Соответствующую находку, по данным прессы, сделали специалисты миланского медучреждения «Сассо».

Согласно информации агентства ANSA, геном штамма был определен у прибывшего из Мозамбика человека. Было также отмечено, что сам зараженный и его близкие, контактировавшие с ним, чувствуют себя хорошо.

Новую модификацию коронавируса также, по данным СМИ, впервые зафиксировали в Германии. Инфицированными омикрон-штаммом якобы оказались два человека. По сообщению Focus Online, оба случая заражения обнаружились в Мюнхене у пациентов, прибывших из ЮАР.

Кроме того, в соответствии с заявлением Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране также может отмечаться распространение омикрон-варианта коронавируса. Предположительно, новый штамм был выявлен у приехавших из Южной Африки людей.