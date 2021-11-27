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Президент Сербии заявил, что Белград никогда не отречется от дружбы с Москвой

Кира Тило
23:42 27.11.2021
Он отметил, что благодаря сохранению дружбы с РФ и КНР, Сербия получает низкие цены на газ и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии.
Президент Сербии заявил, что Белград никогда не отречется от дружбы с Москвой
© Фото: Минобороны РФ
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Сербия никогда не отречется от дружбы с Россией и Китаем, заявил президент страны Александар Вучич. Об этом он сказал во время обращения к нации на празднике в честь 13-летия правящей Сербской прогрессивной партии.

«Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», - подчеркнул Вучич.

По словам сербского главы, именно благодаря сохранению дружеских связей, страна может получать низкие цены на газ и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии.

«Поэтому сегодня Сербия может получить самую низкую цену на газ в Европе, поэтому Сербия сегодня может рассчитывать в вопросе Косова и Метохии на дружескую поддержку многих стран. Сербия, несмотря на все давление, не отречется от своей дружбы с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой. Могу вам сказать, что и они не отрекутся от дружбы с нами», - цитирует Вучича ТАСС.

Главы РФ и Сербии провели 25 ноября встречу в Сочи, где обсудили ряд вопросов. Путин заявил о возможности договориться с Белградом о поставках газа. Позже Вучич сообщил журналистам, что цена газа для Сербии на ближайшие полгода сохранится - 270 долларов за тысячу кубических метров. 

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