В квартире инициатора ДТП на МКАДе обнаружили пять килограммов синтетического вещества

В отношении водителя, устроившего массовое ДТП на МКАДе, возбуждено уголовное дело по факту распространения запрещенных веществ. В месте проживания подозреваемого были проведены обыски - было обнаружено более пяти килограммов вещества, предположительно наркотического. Также обнаружены инструменты для расфасовки.

«При проведении обыска в квартире на территории Московской области, которую злоумышленник арендовал специально для своей незаконной деятельности, были обнаружены более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу, а также 9 весов и упаковочный материал. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 килограммов, что составляет свыше 20 000 разовых доз», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вчера, 26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя иномарки, который устроил массовое ДТП на МКАДе, пытаясь скрыться от погони полицейских. На заднем сиденье автомобиля были обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. При задержании молодой человек заявил что уже был судим за торговлю наркотиками.