МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя иномарки, который устроил массовое ДТП на МКАДе, пытясь скрыться от погони полицейских. Одно из протараненных им авто загорелось. МВД публикует видео с задержанным.

«Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель автомобиля марки БМВ, который пытался скрыться, игнорируя требования об остановке транспортного средства», - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

По данным ведомства, на заднем сиденье автомобиля были обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. По предварительным данным, содержимое в них является синтетическим наркотическим средством.

«228-я, вторая, но и то она по малолетству у меня была. Мне 17 лет было. Потом 159-я, часть первая», - рассказал задержанный, отвечая на вопрос полицейского о том, был ли он ранее судим.

Автовладелец не остановился на трассе по требованию сотрудников ДПС. По факту произошедшего, сообщает МВД, будет принято процессуальное решение.