Горноспасатели обследовали более 4 километров выработок шахты «Листвяжная»

Генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев рассказал, что горноспасатели в ходе разведки обследовали свыше четырех километров выработок в шахте «Листвяжная». Однако при этом отряду предстоит пройти еще 6,5 километров, чего на данный момент не позволяет сделать газовая обстановка в шахте.

«На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию. Если брать по расстоянию пройденному, сегодня отделения прошли порядка 4,6 км выработок. У нас осталось необследованными 6,5 км», - рассказал Медведев журналистам.

Ранее предварительно установили личности пятерых погибших шахтеров, поднятых из шахты «Листвяжная». Родственники погибших шахтеров будут приглашены на опознание.