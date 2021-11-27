В стране и мире Предварительно установлена личность пятерых погибших шахтеров, поднятых из шахты «Листвяжная» Алексей Курильченко Родственники погибших шахтеров будут приглашены на опознание. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com Читайте нас на: Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о предварительном установлении личности пяти горняков, чьи тела были подняты на поверхность из шахты «Листвяжная». «В результате сегодняшней разведывательно-поисковой работы было найдено пять тел. Эти тела подняты на поверхность. Сотрудниками компании эти тела опознаны. Для дальнейшего опознания этих тел родственниками родственники будут индивидуально, когда им удобно, приглашены на опознание», - цитирует РИА Новости слова Цивилева. Ранее в МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел пяти шахтеров «Листвяжной». Их обнаружили в ходе проведения аварийно-спасательных работ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика