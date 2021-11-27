Автобус с 15 пассажирами опрокинулся в Новгородской области

В Новгородской области на автодороге «Волот-Шимск» опрокинулся пассажирский автобус. В момент инцидента на борту находилось 15 пассажиров. О пострадавших не сообщается, областная прокуратура организовала проверку.

«Предварительно установлено, что сегодня, 27 ноября 2021 года, на автомобильной дороге "Волот-Шимск" вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет», - сообщается на странице «ВКонтакте» прокуратуры.

Ранее в Карелии туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находилось 34 человека. В результате происшествия пострадали четыре человека. Для ликвидации последствий ДТП был привлечен пожарно-спасательный отряд.