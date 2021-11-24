Опубликованы кадры с места ДТП с опрокинувшимся автобусом в Карелии

МЧС по Республике Карелия опубликовало видео с места аварии с участием автобуса. По данным ведомства, в нем находилось 34 пассажира. Судя по видео, среди находившихся в автобусе людей есть пострадавшие, так как в салоне автобуса заметны разрушения.

Как сообщили региональные экстренные службы, на место ДТП было привлечено пожарно-спасательное подразделение для ликвидации последствий случившегося. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

«24.11.2021 года в 11:15 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района (6 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд и опрокидывание в кювет автобуса) по адресу: Питкярантскоий район, 306 км ФАД А-121 «Сортавала». Информация о пострадавших уточняется», - сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным полиции, во время левого поворота водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. После инцидента четыре человека были экстренно госпитализированы в медучреждение.