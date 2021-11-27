В МЧС сообщили об обнаружении тел пяти горняков в шахте «Листвяжная»
Тела погибших шахтеров уже подняли на поверхность.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» Кемеровской области спасатели обнаружили тела пяти погибших шахтеров. Как сообщили в МЧС, они уже были подняты на поверхность.
«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров, тела подняты на поверхность», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее горноспасательное отделение было направлено в разведку в горные выработки аварийного участка шахты «Листвяжная» с устья ходка №33. Спасателей направили в зону места трагедии для выяснения обстановки.
Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате возгорания метана погиб 51 человек.