В МЧС сообщили об обнаружении тел пяти горняков в шахте «Листвяжная»

В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» Кемеровской области спасатели обнаружили тела пяти погибших шахтеров. Как сообщили в МЧС, они уже были подняты на поверхность.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров, тела подняты на поверхность», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее горноспасательное отделение было направлено в разведку в горные выработки аварийного участка шахты «Листвяжная» с устья ходка №33. Спасателей направили в зону места трагедии для выяснения обстановки.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате возгорания метана погиб 51 человек.