Диетолог предупредила о вредных свойствах овсяной каши

Некоторым людям стоит ограничить употребление овсянки из-за проблем со здоровьем. Об этом предупредила диетолог Роксана Эсани. В частности, в группе риска те, у кого есть патологии ЖКТ, особенно при синдроме раздраженного кишечника.

«Им вообще не стоит включать в свой рацион овсяную кашу. Из-за повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, которой много в овсянке, способна спровоцировать вздутие живота и повышенное газообразование», - пояснила специалист.

В этом случае предпочтительнее включать в рацион гречневую, пшеничную или рисовую крупы, передает портал «Кубанские новости».

Также не рекомендуется чрезмерно подслащивать овсянку. Подобное блюда противопоказано больным диабетом, всем остальным грозит появлением лишних килограммов, считает диетолог.