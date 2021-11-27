Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог предупредила о вредных свойствах овсяной каши

Светлана Иванова
17:24 27.11.2021
При синдроме раздраженного кишечника следует заменять овсянку гречневой, пшеничной или рисовой крупами, считает специалист.
Диетолог предупредила о вредных свойствах овсяной каши
© Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Некоторым людям стоит ограничить употребление овсянки из-за проблем со здоровьем. Об этом предупредила диетолог Роксана Эсани. В частности, в группе риска те, у кого есть патологии ЖКТ, особенно при синдроме раздраженного кишечника.

«Им вообще не стоит включать в свой рацион овсяную кашу. Из-за повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, которой много в овсянке, способна спровоцировать вздутие живота и повышенное газообразование», - пояснила специалист.

В этом случае предпочтительнее включать в рацион гречневую, пшеничную или рисовую крупы, передает портал «Кубанские новости».

Также не рекомендуется чрезмерно подслащивать овсянку. Подобное блюда противопоказано больным диабетом, всем остальным грозит появлением лишних килограммов, считает диетолог.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:30 В стране и мире
Видео
«Все, кто поехал в «красную зону», померли»: Лоза наотрез отказался ехать в ковидные госпитали
16:32 В стране и мире
СМИ усомнились в сообщениях о якобы подготовке РФ войны с Украиной
15:58 В стране и мире
В России выявлено 33 946 заболевших COVID-19 за сутки
16:14 Армия
Команда ВС РФ стала победителем первого розыгрыша Кубка Верховного Главнокомандующего по современному пятиборью в двоеборье
15:52 Спорт
Россиянин Коляда попал в финал Гран-при по фигурному катанию
Популярное
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Стали известны подробности происшествия с журналисткой после пресс-марафона Зеленского
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.