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Диетолог назвала самые полезные каши для завтрака

Виктория Ивашечкина
03:28 22.10.2021
По словам специалиста, у гречневой каши есть витамины группы В, которые позволяют сохранять энергию.
Диетолог назвала самые полезные каши для завтрака
© Фото: pixabay
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что овсяная каша занимает третье место по полезности в рейтинге ученых из Гарвардской медицинской школы.

По словам врача, она способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином.

«Серебро» рейтинга у гречневой каши. По словам врача, ее калорийность ниже, чем у овсянки. В гречке также есть пищевые волокна, витамины группы В, она позволяет сохранять энергию.

Самой полезной была признана льняная каша, отметила диетолог в интервью телеканалу «Москва 24».

«Это единственный из продуктов растительного происхождения, в котором присутствует одна из трех жирных кислот - Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, потому что снижает вязкость крови», - подчеркнула врач.

По ее словам, такая каша является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и полностью включиться в работу.

По ее словам, чтобы разбудить нервную систему, в утреннем меню должны присутствовать источники витамина группы B и яйца.

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