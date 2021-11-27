Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова пришла в сознание

Российская певица Марина Хлебникова пришла в сознание и теперь может самостоятельно дышать. Артистка пострадала при пожаре в собственной московской квартире.

О том, что Хлебникова пришла в сознание, рассказали друзья певицы. Артистку периодически снимали с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сейчас угрозы жизни для Марины Хлебниковой нет. Однако все же ее состояние оценивается как тяжелое.

«У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора - ожог лица, ожог дыхательных путей плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, - от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава богу, удалось купировать», - цитирует «Комсомольская правда» слова профессора, хирурга НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игоря Шарипова.

Ранее друг Хлебниковой в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии певицы за несколько дней до трагедии. По словам Дмитрия Чижова, никакой депрессии, о которой пишут СМИ, у артистки не было.