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Уволенный мэр Прокопьевска исключен из «Единой России» за банкет во время траура

Светлана Иванова
14:08 27.11.2021
Чиновники несли ответственность за исполнение решения об объявленном в регионе трауре, подчеркнул секретарь Кузбасского реготделения партии Алексей Синицын.
Уволенный мэр Прокопьевска исключен из «Единой России» за банкет во время траура
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Мэр кузбасского Прокопьевска Вячеслав Старченко и спикер горсовета Наталья Бурдина исключены из партии «единая Россия». Поводом меры стало участие чиновников в банкете во время траура по погибшим при ЧП на шахте в Кузбассе. О принятой решении в отношении Старченко и Бурдиной сообщил секретарь Кузбасского реготделения партии Алексей Синицын.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», - приводит РИА Новости слова Синицына.

Он подчеркнул, что чиновники несли ответственность за исполнение решения об объявленном в регионе трауре.

Синицын добавил, что и Старченко, и Бурдина покинут свои муниципальные должности.

Авария на шахте «Листвяжная» на Кузбассе произошла утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек.

В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим. Однако, как сообщил глава региона Сергей Цивилев, администрация мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко устроила праздничный банкет по случаю назначения. Позже сам Старченко сообщил, что не принимал участие в мероприятии.

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