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СМИ: уволенный глава Прокопьевска опроверг участие в банкете во время траура

Валентина Пескова
11:04 27.11.2021
То, что Старченко во время траура в Кузбассе устроил банкет по случаю своего назначения на должность мэра города, обнародовал губернатор Кемеровской области.
СМИ: уволенный глава Прокопьевска опроверг участие в банкете во время траура
© Фото: Администрация города Прокопьевска
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Отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом Вячеслав Старченко заявил, что никаких торжественных мероприятий по поводу своего назначения на высокий пост в день траура он не проводил.

Как изложил свою версию событий сразу же попавший в опалу Старченко, на видео с его участием, которое распространилось в интернете, его, на самом деле, не присутствует.

«Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Я не знаю, кто это снимал и кто этот неизвестный автор этого видео», - заявил бывший мэр в интервью «Известиям».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев накануне сообщил в Telegram-канале, что Старченко во время траура в Кузбассе устроил банкет по случаю своего назначения на должность главы Прокопьевска. В результате он был отправлен в отставку.

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