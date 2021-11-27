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Мясников назвал главный продукт долголетия

Светлана Иванова
11:30 27.11.2021
Омега-3, которыми богата морская рыба, улучшают работу мозга, сокращают риск развития артрита и депрессии, снижают уровень плохого холестерина, замедляют процесс образования морщин, пояснил врач.
Мясников назвал главный продукт долголетия
© Фото: DanitaDelimont, Globallookpress
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Большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые содержатся в морской рыбе, способны продлить жизнь человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, другие элементы, которыми богата рыба, присутствуют и в других продуктах питания. Так, витамин В12, йод и белки можно отыскать в других источниках пищи.

«А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. <…> Это то, что реально продлевает нашу жизнь», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отметил, что при потреблении Омега-3 улучшается работа мозга, сокращается риск развития артрита и депрессии, снижается уровень плохого холестерина. Также замедляется процесс образования морщин.

Однако Мясников посоветовал беременных женщин дозировано включать морскую рыбу в рацион. В продукте может содержаться ртуть, переизбыток которой вреден для будущего ребенка, пояснил доктор, назвав достаточным для будущих мам две порции морской рыбы в неделю.

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