Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю

Американские диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю.

«Рыба - это определенно суперфуд. То есть обычная еда с необычными преимуществами», - отметила врач Джексон Блэтнер.

Она объяснила, что данная группа продуктов богата кислотами омега-3. Именно они помогают клеткам мозга бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами, передает издание Eat This, Not That!

Аптон добавила, что употребление в пищу жирной рыбы - лосося, сардин, форели - крайне важно для профилактики болезней сердца. Врач посоветовала включать данную рыбу в рацион дважды в неделю, чтобы снизить риск инсульта и инфаркта.

Пор ее словам, если вкус рыбы неприятен человеку, то в данном случае можно принимать омега-3-кислоты в таблетках, но перед этим надо обязательно проконсультироваться со врачом.

Кроме того, диетологи подчеркивают, что включение в рацион рыбы помогает справиться с депрессией. Также рыба помогает в борьбе с симптомами артрита.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что наиболее полезной для организма человека является жирная морская дикая рыба. Речь идет о сардинах, скумбрии, сельди и лососевых, выращенных в море.