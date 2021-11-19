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Врачи назвали самую полезную рыбу

Майя Мусиенко
06:57 19.11.2021
По словам специалиста, наибольшую пользу организму человека приносит употребление рыбы, водящейся в северных морях.
Врачи назвали самую полезную рыбу
© Фото: pixabay
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Рыбы северных морей содержат большое количество веществ, способных улучшить иммунитет человека и общее состояние организма. Лучше всего для употребления в пищу подходят скумбрия и сельдь, объяснила диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

Эти рыбы, по словам специалиста, содержат ценный легкоусвояемый белок, а также являются источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

«Все это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму», — подчеркнула врач в интервью РИА Новостям.

Ранее врач-гематолог Павел Трахтман предупредил, что хилезная или «жирная» кровь свидетельствует о нарушении обмена веществ. По словам медика, чаще всего она встречается у полных людей с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться и циркулирует в крови.

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