Появились подробности банкета в Прокопьевске во время ЧП на шахте «Листвяжная»

Глава города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку. Администрация новоиспеченного градоначальника устроила праздничный банкет по случаю его назначения в то время как в Кузбассе был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Тулиген Адамов, автор видео с корпоративом рассказал об этом мероприятии.



По словам Адамова, банкет начался около 15.00, а закончился примерно в 18.30, тогда как трагедия на шахте в том же регионе произошла утром.





«Люди позвонили, сказали, что намечается праздник. А в регионе объявлен трехдневный траур по случаю гибели шахтеров, а также спасателей. Мы выехали туда, чтобы проверить информацию о банкете, а там стояла охрана на посту. Они действовали непрофессионально, в какой-то момент один из охранников пошел покурить, а дверь забыл закрыть. Ну мы воспользовались, и зашли внутрь, и все сняли», - рассказал «Известиям» автор видео.

Он отметил, что, когда им удалось войти в помещение, мэра на банкете на тот момент не было, он покинул помещение. Также в здании находились и депутаты.

Напомним, что главу города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко отправил в отставку губернатор региона Сергей Цивилев.



Авария произошла 25 ноября. По предварительным данным, на месте катастрофы произошло возгорание. В шахте на тот момент находились 285 горняков. Сначала сообщалось о 52 погибших. Позже был обнаружен живым спасатель МЧС.



В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.