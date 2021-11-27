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Появились подробности банкета в Прокопьевске во время ЧП на шахте «Листвяжная»

Кира Карон
08:53 27.11.2021
Корпоратив проходил в кафе, которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.
Появились подробности банкета в Прокопьевске во время ЧП на шахте «Листвяжная»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Глава города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку. Администрация новоиспеченного градоначальника устроила праздничный банкет по случаю его назначения в то время как в Кузбассе был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Тулиген Адамов, автор видео с корпоративом рассказал об этом мероприятии.

По словам Адамова, банкет начался около 15.00, а закончился примерно в 18.30, тогда как трагедия на шахте в том же регионе произошла утром.



«Люди позвонили, сказали, что намечается праздник. А в регионе объявлен трехдневный траур по случаю гибели шахтеров, а также спасателей. Мы выехали туда, чтобы проверить информацию о банкете, а там стояла охрана на посту. Они действовали непрофессионально, в какой-то момент один из охранников пошел покурить, а дверь забыл закрыть. Ну мы воспользовались, и зашли внутрь, и все сняли», - рассказал «Известиям» автор видео.

Он отметил, что, когда им удалось войти в помещение, мэра на банкете на тот момент не было, он покинул помещение. Также в здании находились и депутаты.

Напомним, что главу города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко отправил в отставку губернатор региона Сергей Цивилев.

Авария произошла 25 ноября. По предварительным данным, на месте катастрофы произошло возгорание. В шахте на тот момент находились 285 горняков. Сначала сообщалось о 52 погибших. Позже был обнаружен живым спасатель МЧС.

В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.

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