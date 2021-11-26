Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса

Глава города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку, сообщил глава региона Сергей Цивилев. На данный момент известно, что администрация новоиспеченного градоначальника устроила праздничный банкет по случаю его назначения в то время как в Кузбассе был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная».

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», - говорится в сообщении губернатора Кузбасса в Telegram.

Ранее видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем было опубликовано в Сети. Кадры были сняты в машине скорой помощи, судя по всему, их сделал один из врачей.