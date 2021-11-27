Врио главы МЧС РФ Чуприян возложил цветы к памятнику погибшим спасателям

Временно возглавляющий службу МЧС РФ Александр Чуприян посетил памятник погибшим спасателям во время трагедии на шахте в Кемеровской области. И.о. главы спасательной службы возложил гвоздики к мемориалу, сообщив, что в ведомстве позаботятся о семьях погибших сотрудников.

«Мужественные жены мужественных спасателей. Найти слова, которые могут уменьшить их боль, в настоящее время вряд ли возможно. По крайней мере сейчас все наши сердца и наши души тонут в слезах. Но семьи своих сотрудников мы не бросаем и они нам стали еще ближе. И мы обязательно окажем всяческое содействие в том, чтобы у них не было проблем», - прокомментировал Чуприян.

Врио главы МЧС РФ заметил, что в службе будут заботиться о подрастающем поколении и будут надеяться, что в семьях найдутся сыновья, которые встанут в строй вместо отцов. И впредь такой ужасной трагедии и горя у людей не повторится.

Задымление на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Причиной страшного ЧП предварительно называют взрыв метана. Погибшими объявлены 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницы госпитализированы 38 шахтеров и 15 спасателей.