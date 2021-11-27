ВОЗ заявила о возможности ПЦР-тестов распознавать новый штамм COVID-19

Существующие ПЦР-тесты на COVID-19 способны распознать новый штамм коронавирусной инфекции - «омикрон» с кодировкой B.1.1.529. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания технической консультативной группы по эволюции вирусов.

«ПЦР-диагностика SARS-CoV-2 продолжает выявлять этот вариант. Несколько лабораторий указали, что для одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаружен, и поэтому этот тест может использоваться в качестве маркера», - сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что новый штамм коронавируса возможно будет распространяться более быстро, чем его предшественники. Согласно заявлениям ВОЗ, это связано с его быстрым обнаружением, в отличие от штаммов «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

«Используя этот подход (ПЦР-тесты - прим. ред.), этот вариант был обнаружен более быстрыми темпами, чем предыдущие инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в распространении», - сказано в заявлении.

Первый известный случай заражения «омикроном» был обнаружен в образце, собранном 9 ноября. На фоне этого ВОЗ отметила резкий рост новых заболеваний. В связи с этим в ООН заявили о необходимости ввести ограничения на поездки из-за обнаружения B.1.1.529 из Южной Африки. В пятницу, 26 ноября, ВОЗ признала новый штамм коронавируса угрозой для мира.