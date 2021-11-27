Директор «Листвяжной» не признал вину в нарушении норм безопасности

Директор шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошло возгорание, не признал вину в нарушении норм безопасности в Кузбассе. Об этом сообщил в ходе судебного заседания представитель Следственного комитета.

В Кемерово уже начались первые судебные заседания по делу о трагедии.

Меру пресечения избирают директору шахты Сергею Махракову, его заместителю, начальнику участка. Следственный комитет просит отправить их под арест. Максимальное наказание по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», по которой возбуждено дело в отношении Махракова и других управляющих шахтой, — семь лет лишения свободы. Также возбуждено дело о халатности в отношении инспекторов Ростехнадзора.

Авария на угольной шахте под Кемерово произошла 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В регионе объявлен траур.