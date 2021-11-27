Число госпитализированных после ЧП на «Листвяжной» спасателей выросло до 15

Состояние госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» остается стабильным. Однако их число увеличилось до 15 человек. К новым пациентам прибавились сотрудники службы МЧС РФ, пострадавшие при проведении спасательно-поисковых работ, которым потребовалась медицинская помощь. Новые данные сообщил руководитель Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС РФ.

Некоторых госпитализированных ранее пострадавших планируют выписать на следующей неделе.

«Состояние остальных пациентов у нас стабильное, можно сказать, даже удовлетворительное. Большинство из них будет в ближайшее время готовиться на выписку, это на следующей неделе», - рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян

Задымление на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.