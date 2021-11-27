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Эндокринолог объяснила, как распознать диабет по ладоням

Светлана Иванова
10:03 27.11.2021
Так называемый синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропатия проявляется у 30% людей, которые страдают диабетом.
Эндокринолог объяснила, как распознать диабет по ладоням
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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При повышении уровня сахара в крови до опасных значений кожа рук становится толще, нарушается сгибательная функция кистей. Таким образом по ладоням можно заподозрить начинающийся диабет. Об этом рассказала врач Елена Сюрашкина. Так называемый синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропатия проявляется у 30% людей, которые страдают диабетом.

Другой признак, который может указывать на развитие заболевания, является онемение рук. Люди не могут полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными. Сначала возникает так называемый синдром мизинца, при котором человек ощущает онемение или покалывание, которое затем сменяется скованностью. Затем аналогичное проявление становится характерно и для большого пальца, уточнила доктор в комментарии «Пятому телеканалу».

Болезнь поражает как самые мелкие и хрупкие суставы, так и более крупные. При запущенном диабете начинают страдать и крупные суставы.

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