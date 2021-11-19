Раскрыта связь уровня сахара в крови и коронавируса

Повышенные показатели уровня сахара в крови являются фактором риска для больных с коронавирусом. Об этом напомнила в беседе с радио Sputnik эндокринолог и диетолог Елена Щетинина.

Врач отметила, что организм тонко реагирует на нарушения углеводного обмена. Если значение сахара в крови превышает шесть-семь миллимолей на литр, то сосуды организма становятся более хрупкими, а их внутренние стенки - более проницаемыми.

«Само это заболевание характеризуется не только повреждением легочной ткани, но также страдает эндотелий — внутренняя стенка сосудов. Если она изначально была повреждена при повышении сахара, получается, что этот фактор риска, это слабое звено у человека уже есть», - объяснила Щетинина.

Эксперт добавила, что организм может отвечать повышением сахара на практически любую инфекцию, не только на коронавирус. Лучшая профилактика – следить за уровнем сахара в крови и ограничить потребление углеводов.