По факту халатности сотрудников Ростехнадзора на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело
Накануне в ведомстве рассказали, что проверки на шахте проводились регулярно, но за несколько дней до ЧП сотрудники Ростехнадзора посетили другой объект на шахте.
© Фото: ТРК "Звезда"
По факту халатности сотрудников Ростехнадзора на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело.
Накануне в ведомстве рассказали, что проверки на шахте проводились регулярно, но за несколько дней до ЧП сотрудники Ростехнадзора посетили другой объект на шахте.