В стране и мире По факту халатности сотрудников Ростехнадзора на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело Валентина Пескова Накануне в ведомстве рассказали, что проверки на шахте проводились регулярно, но за несколько дней до ЧП сотрудники Ростехнадзора посетили другой объект на шахте. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: По факту халатности сотрудников Ростехнадзора на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело. Накануне в ведомстве рассказали, что проверки на шахте проводились регулярно, но за несколько дней до ЧП сотрудники Ростехнадзора посетили другой объект на шахте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика