В Ростехнадзоре заявили, что проверки на шахте в Кузбассе проводились постоянно

Сотрудники Ростехнадзора регулярно проводят проверки на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области и надзор за объектом, которому присвоен первый класс опасности, осуществляется постоянно. Об этом заявили «Звезде» в пресс-службе регионального ведомства.

«Надзор за шахтой осуществляется постоянно и сверху донизу. Принцип такой: если нарушения и выявляются, то далее обязательно следуют какие-то санкции - или штрафные, или другие, уже более серьезные, по нарастающей. То есть если такие нарушения и выявили, и после этого их не исправили, такого быть не может», - пояснили в Ростехнадзоре.

Как заявили в ведомстве, последняя проверка на шахте проводилась 19 ноября, однако не на том объекте, где произошла авария.

После трагедии на шахте в Кузбассе СК РФ возбудил уголовное дело. В результате задымления на «Листвяжной» погибли девять человек. Всего в горнодобывающем производстве на момент аварии было задействовано 285 человек.