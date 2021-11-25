Ростехнадзор выявил более 900 нарушений в работе шахты в Кузбассе за год

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что ведомство выявило более 900 нарушений в работе на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в этом году. Он же подчеркнул, что работа шахты приостанавливалась девять раз.

«В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей», - сказано в сообщении Telegram-канала Виля.

Последний случай гибели на шахте произошел около пяти лет назад, согласно данным ведомства. Виль утверждает, что он был спровоцирован нарушениями техники безопасности.

Ранее замгенпрокурора РФ назвал взрыв метана предварительной причиной ЧП на шахте в Кузбассе. Он же сообщил, что следователи Следственного комитета РФ прибыли из Москвы для расследования причин ЧП.