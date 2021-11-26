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«Судьба горняков остается неизвестной»: сотрудник шахты «Листвяжная» о ходе работ в Кузбассе

Валентина Пескова
08:11 26.11.2021
После возможного взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области застрявшие внутри люди какое-то время еще могли говорить с внешним миром с помощью проводной связи.
«Судьба горняков остается неизвестной»: сотрудник шахты «Листвяжная» о ходе работ в Кузбассе
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Друг одного из горняков в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал, что жена его товарища, который остался под землей, сейчас находится на шахте вместе с дочерью и ждет любых новостей. Никто не знает, что произошло с людьми, принявшими решение искать выход из шахты обходным путем.

«Выйдут ли горняки сами или их вынесут - связи сейчас с ними никакой нет. Вчера еще была проводная связь, но после того, как горняки самостоятельно приняли решение искать выход и уходить на поверхность старым, не рабочим штреком, так как основной штрек, со слов жены, был завален. В общем, пошли они этим штреком, но в каком он состоянии - загазован или затоплен - никто не знает», - рассказал мужчина.

По словам рабочего, горняки успели сообщить, что у них также закончился кислород в самоспасателях - защитных средствах для дыхания при подземных авариях. Удалось ли горнякам выжить, зависит от того, куда привел в итоге выбранный ими маршрут. Как заявил рабочий, ситуация настолько критичная, что сейчас уже начали оказывать помощь самим сотрудникам МЧС РФ, которые принимают участие в операции, так как многие из них пострадали от работы в опасных условиях.

Напомним, судьба 35 работников шахты в Кузбассе остается неизвестной. В связи с повышенным содержанием метана в воздухе спасательная операция на месте происшествия была приостановлена до утра 26 ноября.

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