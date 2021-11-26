Источник: застрявшие в «Листвяжной» шахтеры выходили на связь с поверхностью

Согласно словам друга одного из шахтеров, после возможного взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области застрявшие внутри люди успели поговорить с внешним миром с помощью проводной связи. Что рассказали горняки, оказавшиеся в ловушке под землей, узнала у него «Звезда».

По информации Евгения, основной рабочий штрек месторождения оказался завален взрывом. В связи с этим людям пришлось искать другой способ выбраться наружу.

«Они приняли решение идти обходным старым штреком, нерабочим - искать выход. Как они ушли, связи с ними не было никакой», - отметил он.

Евгений подметил, что к вечеру у шахтеров, исходя из чисто технических соображений, должен был закончиться кислород в самоспасателях. В связи с этим, удалось ли им выжить, зависит от того, куда привел в итоге выбранный ими маршрут.

«Как там в старом штреке, который нерабочий, есть ли там газ, есть ли там вода у них - никто не знает», - заключил друг горняка.

Ранее сообщалось, что судьба 35 работников шахты в Кузбассе остается неизвестной. В связи с повышенным содержанием метана в воздухе спасательная операция на месте происшествия была приостановлена до утра 26 ноября.