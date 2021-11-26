Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 57

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 57. Об этом сообщили экстренные службы региона.

«Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции», - цитирует источник ТАСС.

Также МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей. По словам командира Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, «говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным».

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что региональное правительство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.