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Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 57

Кира Тило
05:32 26.11.2021
В МЧС также подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 57
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 57. Об этом сообщили экстренные службы региона.

«Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции», - цитирует источник ТАСС.

Также МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей. По словам командира Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, «говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным». 

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что региональное правительство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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