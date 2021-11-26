В Кузбассе 11 горноспасателей попали в больницу после операции на шахте

В Кемеровской области 11 горноспасателей оказались госпитализированы в медучреждения после проведения работ на пострадавшей от аварии шахте «Листвяжная». Такую информацию сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

В соответствии с озвученными ими сведениями, один из сотрудников экстренных служб получил черепно-мозговую травму. Еще десять человек, как указал глава области, попали в больницу с отравлением.

Состояние пациентов, по словам Цивилева, было определено как средне тяжелое. Угрозы жизни участников спасательных работ, как пишет ТАСС, нет.

Ранее в Кемеровской области был объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная». Согласно последним данным, жертвами катастрофы стали 52 человека, шестеро из которых - спасатели.