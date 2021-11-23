Польшу обвинили в применении слезоточивого газа и взрывпакетов против беженцев

Польские пограничники этой ночью применили слезоточивый газ и взрывпакеты против беженцев на границе, которые просили предоставить убежище. Об этом сообщили в пограничном комитете Белоруссии, приложив к записи видео с места инцидента.

Судя по кадрам, в сторону беженцев польские пограничники направили ослепляющие фонари, после чего слышен звук взрыва. Одного из беженцев, который вплотную приблизился к заграждению, отогнали потоками газа.

«Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе», - сообщается в Telegram-канале белорусской погранслужбы.

Ранее в Минске сообщили, что польские пограничники применяли против беженцев водометы. При этом жидкость, которой поливали мигрантов, содержала в себе раздражающее вещество, вызывающее химические ожоги.