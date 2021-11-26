Молдавия выплатила «Газпрому» $74 миллиона за газ

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что страна вовремя выплатит задолженность перед «Газпромом». Изначально выплата должна была состояться 22 ноября, но российская компания перенесла дату на четыре дня, так как «без газа Молдавия столкнется с проблемами».

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