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Молдавия выплатила «Газпрому» $74 миллиона за газ

Алексей Курильченко
18:46 26.11.2021
Оплату за поставки российского газа в октябре и первой половине ноября осуществила компания «Молдовагаз».
Молдавия выплатила «Газпрому» $74 миллиона за газ
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress
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Молдавия погасила задолженность перед российской компанией «Газпром», выплатив 74 миллиона долларов за поставки газа. Об этом сообщили в компании «Молдовагаз».

«ОАО "Молдовагаз" перечислило в "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября», - говорится на сайте компании.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что страна вовремя выплатит задолженность перед «Газпромом». Изначально выплата должна была состояться 22 ноября, но российская компания перенесла дату на четыре дня, так как «без газа Молдавия столкнется с проблемами».

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