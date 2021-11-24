«Газпром» согласился отсрочить выплаты Молдавии за газ

Российская компания «Газпром» дала Молдавии двухдневную отсрочку выплаты за поставки газа. В этот период подача топлива прекращена не будет. Об этом заявил представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года», - цитирует его слова РИА Новости.

Куприянов назвал отсрочку «проявлением доброй воли» - в холдинге понимают, что в случае прекращения подачи топлива жители Молдавии столкнутся с трудностями. При этом «Газпром» все еще рассчитывает на выполнение страной контрактных обязательств.

Парламент Молдавии 25 ноября проведет заседание по выплате задолженности перед российской компанией «Газпром». Премьер-министр страны Наталья Гаврилица обратилась в парламент с просьбой ускорить процедуры выделения денег «Молдовагазу» для погашения текущей задолженности. Из бюджета для этих целей будет выделено около 75 миллионов долларов.