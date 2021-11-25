Вице-премьер Молдавии заявил, что «Газпром» получит деньги за газ 26 ноября

Молдавия осуществит выплату за российский газ 26 ноября. Таким образом страна в срок выполнит обязательства перед российской компанией «Газпром» за предоставленное топливо. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра (26 ноября) деньги будут переведены "Молдовагазу", затем будет осуществлен перевод "Газпрому", мы уложимся в срок», - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

Долг Молдавии перед «Газпромом» составляет 75 миллионов долларов. Изначально выплата должна была состояться 22 ноября, но российская компания перенесла дату, так как «без газа Молдавия столкнется с проблемами».