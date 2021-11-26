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Узловой модуль «Причал» выполнил стыковку с МКС

Елизавета Потейчук
18:22 26.11.2021
Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» пристыковался к Международной космической станции.
Узловой модуль «Причал» выполнил стыковку с МКС
© Фото: Роскосмос
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Грузовой корабль «Прогресс М-УМ», имеющий узловой модуль «Причал», выполнил стыковку к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту грузовик «Прогресс М-УМ» с последним модулем для российского сегмента МКС «Причал». Космический старт российских ракет-носителей стал 19-м, а старт отечественного модуля - вторым, что запустили с МКС.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин отметил, что разработка модуля интересна и «сама по себе». Имеется в виду, что сама возможность МКС принять сразу несколько кораблей может значительно расширить возможности работы на Международной космической станции.

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