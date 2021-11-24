Ракета «Союз» вывела на орбиту грузовик «Прогресс» с модулем «Причал»

Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту грузовик «Прогресс М-УМ» с последним модулем для российского сегмента МКС «Причал», сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос. Старт состоялся сегодня, 24 ноября с космодрома Байконур.

Стыковка с Международной космической станцией, а именно, с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», ожидается в пятницу, 26 ноября в 18:26 по московскому времени.

Ракета заправлена топливом на основе компонентов, в число которых входят керосин, жидкий кислород, жидкий азот и высококонцентрированная перекись водорода.

«Прогресс М-УМ» должен доставить на борт станции около 700 килограммов различных грузов.

Материал подготовил Андрей Аркадьев