Вакцина для подростков от COVID-19 поступит в оборот через три недели

Первые комплекты вакцины для подростков «Спутник М» против коронавирусной инфекции уже через три недели могут поступить в гражданский оборот. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, сейчас первые серии препарата уже произведены и находятся на контроле качества.

«Мы планируем по завершении контроля - это займет около трех недель - подать в гражданский оборот вакцину для подростков», - указал глава Минздрава.

Он добавил, что российские вакцины от COVID-19 в настоящее время проверяют на эффективность против новых штаммов.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. В ведомстве заверили, что проводить иммунизацию препаратом ребенку будут только при согласии родителей. Россияне старше 15 лет для вакцинации смогут предъявить собственное письменное информированное добровольное согласие.

Как следует из инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.