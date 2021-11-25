Клеточный иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев

Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от ковида для подростков «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к вакцине.

«Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», - говорится в документе, размещенном в госреестре лекарственных средств.

Но на данный момент защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны, добавил производитель.

Также в инструкции указывается, что «Спутник М» следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. В министерстве подчеркнули, что введение препарата ребенку будет проводиться только при согласии родителей или иных законных представителей. Подросткам от 15 лет для вакцинации будет достаточно наличия собственного письменного информированного добровольного согласия.