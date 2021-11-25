Директор шахты «Листвяжная» и его заместитель задержаны по делу о гибели рабочих

В ходе следственных действий по делу о гибели 11 человек при возгорании в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были задержаны три человека. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, задержаны директор шахты и его заместитель.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка» - сообщили в СК.

На данный момент проводятся следственные действия, в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Уголовное дело после трагедии было возбуждено по факту нарушения требований безопасности, которые повлекли за собой гибель людей. Спасительная операция в шахте была отложена до утра из-за высокой концентрации метана.