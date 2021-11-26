Губернатор Кузбасса и врио главы МЧС возложили цветы к мемориалу в память о погибших на шахте

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян возложили цветы к мемориалу в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.

Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно). Все они - сотрудники отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».



Рылов Алексей Витальевич, 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.



Носанчук Олег Анатольевич, 53 года, на службе с 1994 года. У него остались жена и две дочери.



Земцев Евгений Викторович, 44 года, на службе с 2015 года. У него остались жена и сын.



Назаров Андрей Викторович, 56 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и дочь.

Аникин Александр Константинович, 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.

Ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян посетил пострадавшего при взрыве метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе.