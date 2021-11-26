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Один из горняков найден живым в шахте «Листвяжная»

Кира Карон
10:57 26.11.2021
Пострадавшего везут в одно из медицинских учреждений Кемеровской области.
Один из горняков найден живым в шахте «Листвяжная»
© Фото: ТРК Звезда
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В Кемеровской области в шахте «Листвяжная» один из считавшихся ранее погибших шахтеров найден живым. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее сообщалось, что скончались все 46 рабочих.

«В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу», - говорится в сообщении. 

Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.

Погибшие при поисковых работах на шахте «Листвяжная» сотрудники МЧС РФ будут посмертно награждены орденами Мужества. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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