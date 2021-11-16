Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты

Употребление некоторых продуктов стоит ограничить во время приема антиагрегантов (препаратов, разжижающих кровь). Речь идет о зеленой фасоли, брокколи, шпинате и другой зелени. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как пояснил специалист в эфире телеканала «Россия 1», указанные продукты содержат витамин К, который регулирует некоторые факторы свертываемости и, в частности, может нейтрализовать действие антиагрегантов.

«Если мы даем человеку кроверазжижающие лекарства, а он при этом ест зеленую фасоль, закусывает ее брокколи и ест шпинат, то все эти продукты могут просто нейтрализовать действие препаратов», - сказал Мясников.

При этом врач заверил, что сам по себе витамин К, включая богатые им продуты, не вызывает тромбоз.

«Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем лекарства - например, варфарин, но если нейтрализовать варфарин, то будет тромбоз», - заявил доктор.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус рассказывал, что витамин улучшает свертываемость крови, поэтому пожилым людям, ведущим сидячий образ жизни или страдающих варикозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать употребления продуктов, богатых этим элементом.